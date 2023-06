Flüge mit Privatjets nehmen in ganz Deutschland zu – und auch von und nach Hamburg gehen Tausender der privaten Flieger, besonders oft nach Sylt und Mallorca. Der Verband gegen Fluglärm äußert nun scharfe Kritik und fordert stärkere Regeln. Doch es gibt auch Widerspruch.

Flüge mit Privatjets nehmen in ganz Deutschland zu – und auch von und nach Hamburg gehen Tausende der privaten Flieger, besonders oft nach Sylt und Mallorca. Der Verband gegen Fluglärm äußert nun scharfe Kritik und fordert stärkere Regeln. Widerspruch kommt von der CDU.

„Die Gesamtzahl der Flugbewegungen am Hamburger Flughafen lag 2022 bei rund 92.000 Starts und Landungen. Der Anteil der Privatfliegerei in Hamburg liegt damit über 10 Prozent des Flugverkehrs“, kritisiert Martin Mosel vom Verband der Bürgerinitiativen und Vereine gegen Fluglärm (BIG-Fluglärm).

Der Fluglärm und die klimaschädlichen Emissionen der Privatjets würden in keiner Bilanz auftauchen. „Dadurch genießt die Privatfliegerei mit ihren überproportionalen Belastungen eine ebenso überproportionale Privilegierung und bleibt dabei völlig unter dem Radar.“ Er fordert, dass der Senat zusammen mit dem Flughafen eine Regulierung vornimmt.

Privatjets vom Hamburger Flughafen: CDU widerspricht Linken

Damit schließt er sich den Linken an, die jüngst klare Regeln für die Flüge mit Privatjets vom Hamburger Flughafen forderten. Stephan Jersch (Linke) hatte auf Basis einer Anfrage an den Senat kritisiert, dass in den fünf Quartalen von Anfang 2022 bis Ende März 2023 mehr als 10.000 Privatjet-Flüge von und zum Hamburger Flughafen gingen. Sie gelten als besonders klimaschädlich, weil sie nur wenige Personen transportieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Flughafen Hamburg: NATO-Manöver und Pistensanierung – sogar das Nachtflugverbot wankt

Widerspruch kommt von der CDU: Der Klimawandel sei real, sagt Dennis Thering der MOPO. Aber: „Dabei helfen extreme Positionen und Neiddebatten wie die Forderung der Linken für ein Verbot oder eine Einschränkung von Privat- und Geschäftsreiseflugzeugen nicht weiter.“ Heizen, Mobilität und Strom müssten sauber werden und bezahlbar bleiben. „Hysterie, Verbote und Aktionismus bringen nichts, sondern schaden bloß der Akzeptanz notwendiger Maßnahmen.“

Privatjet-Flüge in Deutschland nehmen zu