Beschwerden über Beschwerden. Das Management der fünf Hamburger Luxus-Wellnesstempel David Lloyd Meridian steht unter massiver Kritik. Die MOPO hatte über Vorwürfe berichtet, dass das Studio Alstertal „rott und marode“ sei. Eine Überprüfung durch das Gesundheitsamt hat inzwischen zu Tage gebracht, dass die Vorwürfe berechtigt waren. Außerdem zeigt sich, dass die Filiale in Poppenbüttel kein Einzelfall zu sein scheint. Auch Kunden der Studios in Wandsbek und Hoheluft-West berichten von eklatanten Mängeln. „Premium ist hier nur noch der Preis“, so ein Mitglied.

Seit dem MOPO-Bericht melden sich fast täglich unzufriedene Meridian-Kunden in der Redaktion. Darunter Daniela D. (Name geändert), die das David Lloyd Meridian Eppendorf an der Quickbornstraße in Hoheluft-West besucht und seit dem Tag der Gründung Mitglied ist. Sie schreibt, dass mit der Übernahme des Meridian durch die englische Fitnessstudio-Firma David Lloyd „der deutlich sichtbare Verfall des Hauses“ begonnen habe.

So sieht der Boden in der Damen-Umkleide im David Lloyd Meridian Eppendorf aus. privat So sieht der Boden in der Damen-Umkleide im David Lloyd Meridian Eppendorf aus.

Daniela D. zählt auf: „Defekte Duschen, Schränke, Saunen, Fußböden, Treppen und so weiter. Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwas ausfällt. Die Treppe im Saunabereich ist so marode, dass fraglich ist, ob sie einer Prüfung durch das Ordnungsamt standhalten würde. Die Fußböden in den Umkleiden sehen schrecklich aus. Das Temperieren und Belüften verschiedener Kursräume funktioniert seit einiger Zeit auch nicht mehr. Tagelang war Loft 3 komplett ungeheizt und kalt. Dann wieder musste mein Kurs wegen fast 30 Grad Raumtemperatur ganz kurzfristig in ein anderes Loft verlegt werden. Jeden Tag ein anderes Ärgernis.“

Beschädigte Treppe zum Wellnessbereich im Meridian Eppendorf in Hoheluft-West. Immerhin sind gelbe Warnschilder aufgestellt. privat Beschädigte Treppe zum Wellnessbereich im Meridian Eppendorf in Hoheluft-West. Immerhin sind gelbe Warnschilder aufgestellt.

„Die Treppe zum Spa in Eppendorf fällt immer mehr auseinander“, berichtet der Kunde Paul O. (Name geändert). „Die Temperaturanzeigen in den Saunen sind zum Teil defekt, ebenfalls die Beleuchtung. Die Glasscheiben in der Außensauna sind seit langer Zeit schmutzig und verschmiert.“

Auch aus den Fitnessbereichen sowohl in Eppendorf als auch in Wandsbek werden Mängel gemeldet: Viele Geräte seien kaputt, was daran liege, dass es sich um Billigfabrikate handele. Bei den Spinningrädern seien die Sattelstützen und Lenker schon nach eineinhalb Jahren Benutzung ausgeschlagen. Bei den Cardiogeräten funktioniere kaum ein Fernseher.

Paul O. berichtet, dass es im David Lloyd Meridian Eppendorf schon seit Jahren Probleme mit kaputten Duschen gebe. Das habe sich zuletzt noch verschlimmert: Zuletzt seien ausnahmslos alle Duschen in der Herrenumkleide und auch im Spa-Bereich defekt gewesen. Teilweise funktionierten die Thermostate nicht, so dass ein Wechsel „zwischen Verbrennen und Schockfrosten das Duscherlebnis mindert“. Oder aber der Wasserdruck ist zu stark oder zu schwach. „Ich habe wirklich alle ausprobiert“, so O., „sogar die Außendusche ist defekt.“

Kaputt seien auch viele Schränke in den Umkleideräumen. „Die Türen fallen auseinander, die Schlösser sind defekt. Auf den Schränken liegt zentimeterdick der Staub.“ In einem Beschwerdebrief an David Lloyd Meridian schreibt O.: „Als Fazit muss ich leider festhalten, dass ich Ihr Spa nicht empfehlen kann.“

Gesundheitsamt Wandsbek kritisiert mangelhafte Reinigung und Hygiene

„Premium ist hier nur noch der Preis“, sagt ein anderes Mitglied und berichtet, dass es in den vergangenen 20 Monaten drei Preiserhöhungen gegeben habe. Viele zahlen inzwischen 130 Euro pro Monat. Die Folge seien zahlreiche Kündigungen gewesen.

„Und wie hat David Lloyd Meridian versucht, das wieder wettzumachen?“, fragt das Mitglied. „Durch Billigangebote, was das Niveau des Publikums nach unten gezogen hat. Für 54 Euro monatlich sind die Ansprüche nicht allzu hoch und die meist jungen Neukunden haben den Abwärtstrend des Meridian nicht miterlebt. Heute trainieren sie hier und morgen eben woanders. Zurückbleiben die Alt-Kunden, die zwar unglücklich sind, aber gerne bleiben würden. Aber jetzt scheint irgendwie eine Grenze überschritten worden zu sein.“

Die Treppe auf der Dachterrasse des David Lloyd Meridian Alstertal. Sie führt zum Whirlpool und ist ziemlich stark beschädigt – ganz offensichtlich nicht erst seit vier Wochen. Olaf Wunder Die Treppe auf der Dachterrasse des David Lloyd Meridian Alstertal. Sie führt zum Whirlpool und ist ziemlich stark beschädigt – ganz offensichtlich nicht erst seit vier Wochen.

Die MOPO hätte gerne gewusst, was das Management von David Lloyd Meridian zu all diesen Vorwürfen sagt. Doch eine Stellungnahme blieb – auch nach mehrfacher Aufforderung – aus. Die Bosse ducken sich weg.

Hier hat schon lange keine Reinigung mehr stattgefunden: Auf den Schränken in der Damen-Umkleide im David Lloyd Meridian Alstertal liegt dicker Staub. Privat. Hier hat schon lange keine Reinigung mehr stattgefunden: Auf den Schränken in der Damen-Umkleide im David Lloyd Meridian Alstertal liegt dicker Staub.

Unterdessen gibt es etwas Neues aus dem David Lloyd Meridian Alstertal. Dort haben die zahlreichen Beschwerden dazu geführt, dass inzwischen das Gesundheitsamt zu Besuch war. Wie die Sprecherin des Bezirksamts Wandsbek, Claudia Petschallies, mitteilt, „zeigten sich Mängel in den Bereichen Reinigungszustand und Hygiene“. Außerdem seien Verletzungsgefährdungen ausgemacht worden, und zwar auf der Dachterrasse.

„Alle Ergebnisse wurden mit dem Betreiber besprochen und diesem auch schriftlich in einem sogenannten ,Mängelprotokoll‘ mitgeteilt.“ Das Unternehmen sei dazu aufgefordert worden, Maßnahmen zu ergreifen, um „insbesondere die Verunreinigungen und die hygienischen Mängel“ zu beseitigen.