Preis für Hamburger Brauerei: Das ist das beste alkoholfreie Bier

Bierliebhaber aufgepasst: Das Feierabendbier kann auch alkoholfrei gut schmecken. Das hat eine Brauerei aus Hamburg jetzt bewiesen und holte den Preis für das „beste alkoholfreie Bier 2020“ in die Hansestadt. Doch was macht das Bier so besonders?

Bei den 7. Meininger International Craft Beer Awards testeten sich 45 Bierexperten durch Biere aus aller Welt, etwa aus Frankreich, USA, Taiwan oder Singapur. Und der Preis für das beste alkoholfreie Bier des Jahres geht nach Hamburg an die Kehrwieder-Kreativbrauerei aus Sinstorf in Harburg! Ihr „Road Runner Coffee Stout“ zeichnete die Jury zusätzlich noch mit einer Platin-Medaille aus. Seit November 2019 ist das alkoholfreie Bier auf dem Markt. Doch wie unterscheidet es sich von seinen Konkurrenten?

Das hat die Jury von dem Bier überzeugt

Anstelle von Alkohol ist in dem Bier der Kehrwieder-Kreativbrauerei Kaffee. 100 Milliliter enthalten rund 18 Milligramm Koffein. Dazu wird es mit einer gärschwachen Hefe gebraut, die den Malzzucker nicht vergären lässt. Die Kaffeebohnen werden regional in Hamburg geröstet.

Den Preis konnte allerdings niemand von der Kehrwieder-Kreativbrauerei persönlich entgegennehmen, denn die Verleihung fand aufgrund der Corona-Pandemie online statt.

Der Preis für das „Weizen des Jahres 2020“ ging nach Bayern an das Ayinger Urweisse der Ayinger Privatbrauerei. Das Altenburger Premium-Pils der Altenburger Brauerei in Thüringen krönte die Jury zum „Pils des Jahres“.

