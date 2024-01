Der Neujahrskater ist gerade verflogen, die Gemütslage wieder stabil. Doch wer im neuen Jahr die erste Fahrt zur Zapfsäule antritt, hat gute Chancen, sich die Laune gleich wieder zu verderben: Die Benzinpreise sind nämlich gestiegen, zum Teil erheblich: Ungute Erinnerungen an das Hochpreis-Jahr 2022 werden wach, als deutlich über zwei Euro fällig wurden. Geht das jetzt immer so weiter? Das sagen Experten.

Der Neujahrskater ist gerade verflogen, die Gemütslage wieder stabil. Doch wer im neuen Jahr die erste Fahrt zur Zapfsäule antritt, hat gute Chancen, sich die Laune gleich wieder zu verderben: Die Benzinpreise sind nämlich gestiegen, zum Teil erheblich: Ungute Erinnerungen an das Hochpreis-Jahr 2022 werden wach, als deutlich über zwei Euro pro Liter fällig wurden. Geht das jetzt immer so weiter? Das sagen Experten.

Exemplarisch für das aktuelle Hin und Her steht die Shell-Tankstelle an der Königstraße (Altona-Altstadt). Seit Silvester spielt der dortige Benzinpreis verrückt: Kostete der Liter Super am letzten Tag des Vorjahres noch 1,70 Euro pro Liter, waren es am Neujahrstag bereits 1,72 Euro. Dann der Hammer: Am Dienstagvormittag waren es kurzzeitig stolze 1,87 Euro, also eine Steigerung um 15 Cent pro Liter!

Ein atemberaubender Sprung, selbst unter Berücksichtigung der im Tagesverlauf üblichen Schwankungen. Doch dann sackte der Preis plötzlich ab, auf nur noch 1,73 Euro je Liter – um gegen Mittag wieder auf 1,80 Euro zu klettern.

Hamburg: Benzinpreise spielen zum neuen Jahr verrückt

Dabei waren die Durchschnittspreise für Benzin an Hamburgs Tankstellen seit Herbst rückläufig: Laut dem Vergleichsportal „Clever Tanken“ sank der Preis von 1,88 Euro je Liter Super Anfang Oktober auf 1,70 Euro zu Heiligabend. Doch kam der jüngste Anstieg nicht für jeden unerwartet. Schon im Dezember hatten Experten einen Preisanstieg zum Jahreswechsel vorhergesagt.

Die Preise waren schon am Neujahrstag leicht gestiegen. Florian Quandt Die Preise waren schon am Neujahrstag leicht gestiegen.

So prognostizierte der ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer eine Preissteigerung von circa 4,3 Cent bei Super E10, bei Diesel von 4,7 Cent pro Liter. Ein Grund dafür ist die von der Bundesregierung beschlossene Erhöhung des CO 2 -Preises von 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne. Der neue Preis gilt seit dem 1. Januar 2024. Pro Liter Benzin und Diesel werden damit ab sofort rund 12,7 Cent beziehungsweise rund 14,2 Cent CO 2 -Steuer fällig.

ADAC-Experte: Bin verhalten optimistisch

Laut dem Experten ist die Situation im neuen Jahr aber nicht hoffnungslos. „Für 2024 bin ich verhalten optimistisch, dass Benzin sich etwa auf dem aktuellen, etwas entspannteren Niveau bewegt“, sagt Laberer. So werde jedenfalls der Dieselpreis nach Ende der Heizsaison im Frühjahr voraussichtlich wieder sinken.

„Clever Tanken“-Geschäftsführer Steffen Bock hält sich mit Aussagen zur weiteren Preisentwicklung zurück: „Wie sich die Preise ansonsten entwickeln, hängt maßgeblich vom Ölpreis ab. Und dessen Entwicklung ist aufgrund globaler Krisen wie dem Krieg in der Ukraine und im Gaza-Streifen nicht kalkulierbar.“