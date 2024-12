Und wieder schließen in Hamburg zwei Filialen der Postbank: Kunden müssen in Zukunft woanders hingehen, um Geld abzuheben und sich beraten zu lassen oder Pakete abzuholen. Dazu hat die Postbank auch Vorschläge. Aktuell gibt es nur noch 18 Postbank-Filialen in ganz Hamburg. Weitere Schließungen folgen.