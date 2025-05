Nicht nur ein Oberst wurde gefeuert, auch ein Oberstleutnant ist seines Postens enthoben. Und in Kürze wird der Uni-Präsident in die USA reisen und sich persönlich beim Chef der berühmten US-Militärakademie West Point entschuldigen müssen… Der Porno-Skandal an der altehrwürdigen Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Jenfeld – er hat noch viel weitreichendere Konsequenzen als bisher bekannt. Vor einer Woche berichtete die MOPO exklusiv über die Affäre. Während das Verteidigungsministerium seither mauert und nur bestätigt, was sowieso nicht mehr zu dementieren ist und sich ansonsten hinter Persönlichkeitsrechten und Datenschutz versteckt, werden der MOPO von anderer Seite nun immer mehr Details zugespielt.