Pop-Titan verletzt: „Zu blöd, um Schlitten zu fahren“

Üblicherweise spielt auf dem Instagram-Account von Dieter Bohlen die langjährige Freundin Carina eine große Rolle. In seinem jüngsten Post hält Bohlen einen neuen Gast in die Kamera: einen feuerroten Gips an seinem Fuß. Wie ist es nur dazu gekommen?

Auf dem Instagram-Profil von Dieter Bohlen hält dieser seine Fans immer wieder über die neuesten Ereignisse in seinem Leben auf dem Laufenden. Größere Aufmerksamkeit erlangte er durch Videos, in denen er die Follower zu „Dieters Tagesschau“ begrüßt und auf humoristische Weise seinen Alltag kommentiert.

Dieter Bohlen: DSDS-Juror fährt sich beim Rodeln über die Füße

In seinem neuesten Post weiht der DSDS-Juror die User in sein neuestes Missgeschick ein – er sei „zu blöd, um Schlitten zu fahren“. Bohlen erklärt in dem Video, er sei sich „glatt über den eigenen Fuß gefahren“. Dabei waren die „Zehen auf einmal nach hinten – Sprunggelenk im Arsch, Sehnen im Arsch, alles im Arsch“.

Das erzählt der braungebrannte Pop-Titan mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen, während er eine Treppe herunterkommt. Seine gute Laune konnte ihm dieser Vorfall offenbar nicht nehmen.

Laut Bohlen sei „jetzt alles wieder prima“ und Carina und er probierten nun „ganz neue Dance-Moves aus“.

Genesungswünsche von den Followern auf Instagram

Unter dem Post kommentieren viele der Follower Genesungswünsche, darunter sind auch einige Prominente. So schreibt seine Supertalent-Kollegin Evelyn Burdecki „Gute Besserung lieber Dieter“. Bei so viel Unterstützung wird sein Fuß womöglich doppelt so schnell heilen. (es)