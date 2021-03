Polizeieinsatz mit Hubschrauber: Scheibe zersplittert: Schuss auf Linienbus in Hamburg?

Lurup -

Am Dienstagabend kommt es gegen 19 Uhr zu einem Großeinsatz der Hamburger Polizei in Lurup: Die Seitenscheibe eines Linienbusses ist zerstört, zuvor war ein Knall zu hören. Die Polizei sucht nach Jugendlichen, die vom Bus weggelaufen sein sollen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Als der Bus auf der Luruper Hauptstraße an der Kreuzung Elbgaustraße weiterfahren will, ist offenbar ein Knall zu hören. Der Busfahrer entdeckt ein Loch in der Scheibe, die komplett zersprungen ist. Wurde auf den Bus geschossen? Eine Passagierin soll dies bemerkt haben, bestätigen wollte die Polizei es zunächst nicht.



Hamburg: Scheibe von Linienbus durch einen Schuss zerstört?

„Vom Sprungriss über einen Stein bis zu einem Projektil kann es alles gewesen sein”, teilt ein Sprecher der Polizei auf MOPO-Nachfrage mit. Ein Projektil habe man zumindest nicht gefunden, das Fenster müsse jedoch weiter untersucht werden. Verletzte gab es offenbar keine, die Scheibe war doppelt verglast.

Weil Zeugen drei Jugendliche bemerkten, die vom Bus in Richtung eines nahe gelegenen Kleingarten flüchteten, setzt die Polizei einen Hubschrauber samt Lichtkegel für die Suche ein. Gefunden wurden sie zunächst nicht.