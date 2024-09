Messerangriff in Billstedt: Mann wird verletzt – und schweigt über den Täter

Um kurz nach 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend nach Billstedt alarmiert: Vor dem Legiencenter an der Billstedter Hauptstraße fanden sie einen Mann mit Sticherverletzung – der sich gegenüber den Einsatzkräften allerdings unkooperativ zeigte.

Der Mann hatte eine Stichverletzung im Bauch, die laut einem Sprecher der Polizei nicht stark blutete. Das Opfer sei „unkooperativ“ gewesen, habe sich nicht zu dem Vorfall geäußert. Fest steht bis jetzt nur, dass er den zuvor geflüchteten Tatverdächtigen kennt.

Billstedt: Messerstecherei Legiencenter – Mann schwer verletzt

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann kam ins Krankenhaus, er war laut Polizei aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Erst in der vergangenen Woche kam es zu einer Massenschlägerei am Jungfernstieg, bei der ebenfalls Messer eingesetzt wurden. Ein 22-Jähriger erlitt dabei einen Stich in den Oberköper, Lebensgefahr bestand dort ebenfalls nicht. (aba)