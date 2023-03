Zwölfjährige in Keller gelockt und sexuell missbraucht – Polizei sucht Zeugen

In Eidelstedt soll am Montagnachmittag ein Mädchen sexuell missbraucht worden sein. Ein bislang unbekannter Mann soll sie in den Keller eines Wohnhauses gelockt und sich dort an ihr vergangen haben. Die Polizei sucht Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

Laut Polizei habe sich die Tat gegen 16.30 Uhr im Hörgensweg ereignet. Hier soll ein Mann ein zwölfjähriges Mädchen auf dem Gehweg angesprochen und es in den Keller eines Wohnhauses gelockt haben. Hier soll er das Mädchen geküsst und unsittlich berührt haben.

Sexueller Missbrauch in Eidelstedt: Opfer konnte flüchten

Laut Polizeiangaben habe sich das Mädchen „möglichen weiteren Vorhaben des Täters entziehen und flüchten“ können. Der Mann ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß mit kräftiger Figur. Er hat grau-weißes, dünnes Haar und einen Dreitagebart und war schwarz gekleidet. Hinweise an Tel. 428 65 67 89.