Zwischenfall nach Spiel: HSV-Fans geraten mit Gaza-Demonstranten aneinander

Die Bundespolizei hat nach dem Spiel HSV – Magdeburg am Sonntagabend eine positive Bilanz gezogen – bei An- und Abreise der Fans habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. In der Nähe des Hauptbahnhofs fiel jedoch eine Gruppe HSV-Fans auf.

Am Glockengießerwall versammelten sich eine handvoll Demonstranten unter dem Motto „Für die Kinder für Gaza“. Um kurz vor 18 Uhr trafen die acht Demonstranten auf zehn teils betrunkene HSV-Fans, mit denen es laut Polizei wechselseitig zu „verbalen Auseinandersetzungen“ kam.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten gegen Magdeburg: Zwei Profis stechen hervor, einer zerstört sich den Tag

Die Polizei kam und trennte die Gruppen voneinander. Von den HSV-Fans wurden die Personalien aufgenommen. Die Demonstration löste sich um kurz nach 19 Uhr auf. (aba)