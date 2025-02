Die tödliche Kollision eines ICE mit einem Sattelschlepper am Dienstag an der Hamburger Landesgrenze wirft viele Fragen auf. Denn bereits 2022 kam es am selben Bahnübergang in Rönneburg zu einem schweren Unfall. Dass es damals keine Verletzten gab, grenzte an ein Wunder. In der Folge wurde die Unfallstelle extra einer Untersuchung unterzogen. Konsequenzen aber gab es keine. Ein folgenschwerer Fehler?