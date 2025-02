Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand im Osten Hamburgs

Zunächst bestand der Verdacht, dass noch eine Person in der Brandwohnung sein könnte. Das bestätigte sich zum Glück nicht.

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus am Mehlandsredder in Rahlstedt gerufen. Dort brannte es in einer Wohnung, der Qualm zog bereits ins Treppenhaus. Zunächst war befürchtet worden, dass sich der Bewohner der Brandwohnung noch im Haus aufhalten könnte: Das bestätigte sich zum Glück nicht.

Dennoch mussten insgesamt drei Menschen aus dem Stockwerk über dem Brandherd von den Einsatzkräften gerettet werden: Zwei von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei muss nun die Brandursache ermitteln.