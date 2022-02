Schwerer Verkehrsunfall in Volksdorf: An der Farmsener Landstraße/Meiendorfer Weg sind am Sonntagmittag zwei Autos miteinander kollidiert. Das teilte die Hamburger Polizei auf MOPO-Nachfrage mit.

Als die ersten Polizeikräfte ankamen, befand sich eine Person bereits im Rettungswagen und wurde von Sanitätern behandelt. „Eine zweite saß im Auto und konnte aufgrund der Schmerzen nicht aussteigen“, so ein Polizeisprecher.

Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg – Straße voll gesperrt

Beide Autofahrer kamen im Anschluss ins Krankenhaus. Die Polizei hatte die Straße für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der Sprecher: „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ Die Hintergründe seien noch unklar. Man werde den Unfallhergang nun rekonstruieren. (dg)