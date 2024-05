Trümmerfeld nach schwerem Frontal-Crash in Hamburg – zwei Verletzte

Schwerer Unfall an der Kreuzung Waldweg/Ecke Steinwegel in Sasel: Dort sind am Donnerstagmittag zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Die Fahrer beider Wagen wurden verletzt – einer musste aus seinem Fahrzeug gerettet werden.

Als die Feuerwehr gegen 13 Uhr am Unfallort eintraf, war die Fahrbahn mit Trümmerteilen übersät. Beide Fahrzeuge hatten jeweils einen Reifen verloren. Um den schwarzen Hybrid-Audi zur Seite zu schieben, musste er aufgebockt werden.

Unfall in Sasel: Beide Fahrer im Krankenhaus

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– FC St. Pauli und HSV: Wem gehört die Stadt?

– Warum immer mehr junge Hamburger vom Kalifat träumen

– Interview mit Senatorin Melanie Leonhard über Köhlbrandbrücke, Hafen & Co.

– Mit Jan Delay an den frühen Orten seiner Karriere

– Das passiert auf einer Kinky-Party auf dem Kiez

– 20 Seiten Sport: Alles zum Derby

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Der Fahrer des grauen BMW konnte aufgrund einer blockierten Tür nicht selbst aussteigen, weshalb die Feuerwehr schweres Gerät einsetzen musste, um ihn zu befreien. Glücklicherweise erlitten beide Fahrer nur leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß und wurden ohne Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte die Straße und nahm Zeugenaussagen auf. Noch ist nicht klar, wie es zu der Kollision kam. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. (dg/röer)