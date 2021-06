Zwei Schwerverletzte: Brutale Tat in Hamburg: Wer kennt diese Männer?

Stellingen –

Die Tat geschah bereits am 17. November vergangenen Jahres: Damals sollen vier junge Männer am S-Bahnhof Stellingen auf dem Bahnsteig zwei andere Männer (29 und 31 Jahre) angefallen und schwer verletzt haben. Nun fahndet die Polizei mit Fotos und einem Video nach den mutmaßlichen Tätern.

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 2.30 Uhr am Bahnsteig. Sowohl die Täter als auch die Opfer waren zuvor am Bahnhof Reeperbahn in die gleiche Bahn gestiegen. Unmittelbar nach dem Verlassen des Zuges am Bahnhof Stellingen kam es zu der Tat.

Fahndung nach vier Männern in Hamburg

Durch die Art der Verletzungen, die die Opfer bei der Auseinandersetzung erlitten, geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat den Fall übernommen. Weil alle bisherigen Ermittlungsansätze ohne Erfolg blieben, wird nun mit einer Videosequenz aus einer Überwachungskamera nach den Tätern gefahndet.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat bereits in der Bahn gemacht haben oder Hinweise zur Identität der vier Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 4286 56789 oder bei einer Polizeiwache zu melden.