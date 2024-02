Sie hatten Angst vor ihm, erzählen Nachbarn. Er habe sie beleidigt, terrorisiert. Etliche Male sei die Polizei da gewesen. Seine eigene Familie versuchte, dem 32 Jahre alten Aydin K. zu helfen, ihn dazu zu bewegen, sich Hilfe zu holen. Kurz vor einer Praxis soll der Mann dann am Freitag in einen psychischen Ausnahmezustand verfallen sein ­– und seinen Vater (61) und Onkel (58) getötet haben.

Nach MOPO-Informationen hatten Vater und Onkel Aydin K. unter einem Vorwand abgeholt: Sie wollten zu einer Baustelle, sie bräuchten seine Hilfe. Zusammen waren sie im Baugewerbe tätig. Doch statt auf die Baustelle an der Druckerstraße zu gehen, wollten sie mit ihm zu einem Arzt. Als K. davon beim Aussteigen aus dem dunklen Volkswagen-Kombi erfuhr, soll er ein Messer gezückt und zugestochen haben. Vater und Onkel brachen verletzt zusammen, Aydin K. flüchtete. Augenzeugen sprachen von „schrecklichen Schreien“. Andere dachten zunächst, es hätte sich um einen Autounfall gehalten, „weil die Männer so nah am Fahrzeug lagen“.

32-jähriger Aydin K. soll seinen Vater und Onkel getötet haben

Die Polizei leitete daraufhin eine Großfahndung ein, sammelte Kräfte aus der ganzen Stadt zusammen, in der Luft kreise ein Hubschrauber. Die Beamten aus der Luft sollen zunächst den Mann noch beobachtet, dann aber die Spur verloren haben. Spezialkräfte durchsuchten daraufhin seine Wohnung in Horn und das Reihenhaus seiner Eltern in Lohbrügge. Angetroffen wurde der 32-Jährige, der nebenbei als Taxifahrer arbeiten soll, zunächst jedoch nicht.

Aydin K. soll seinen eigenen Vater Ali K. erstochen haben. Andre Lenthe Aydin K. soll seinen eigenen Vater Ali K. (hier im Bild) erstochen haben.

Er selbst beendete die Fahndung, indem er sich am Samstagvormittag an der Wache in Billstedt stellte (MOPO berichtete). Er wurde festgenommen und vernommen, Mordermittler übernahmen. Es gilt als sicher, dass ein Richter Haftbefehl erlassen, ihn jedenfalls vorerst nicht wieder frei lassen wird. Entscheidend wird auch die Einschätzung über seinen mentalen Gesundheitszustand sein. Er soll schon länger psychische Probleme haben, einst auch in Therapie gewesen sein.

K. hatte sich am Samstagvormittag bei der Polizei selbst gestellt

Die Nachricht, dass Aydin K. erstmal nicht wieder in seine Wohnung, in der er allein und zurückgezogen lebte, zurückkehren wird, nahmen Nachbarn erleichternd auf. Eine Frau sagt: „Er hat hier nur für Ärger gesorgt. Ich hatte Angst, das Treppenhaus zu betreten.“ Sie habe immer gehorcht, ob er in der Nähe sei oder gerade seine Wohnung verlasse. „Einmal kam ich ihm entgegen, da hatte er sich gewundert, dass ich noch lebe und mich alte Schnalle genannt.“

Die Wohnungstür von Aydin K.: Hier lebte der 32-Jährige allein. RUEGA Die Wohnungstür von Aydin K.: Hier lebte der 32-Jährige allein.

Andere Nachbarn erzählen von ähnlichen Begegnungen, von Beleidigungen und Lärmbeschwerden. Wie oft die Polizei hier gewesen sei, könne er gar nicht mehr zählen, so ein Nachbar: „Die Ruhe währte nicht lange.“ Was er zur Festnahme sage? „Die Nachricht beruhigt uns. Ich glaube, ich kann da für alle sprechen.“ Er betont aber auch: „Sollte er wirklich Probleme haben, hoffe ich, dass ihm geholfen wird.“