Zwei Mädchen in Hamburg vermisst – Sorge um Maria Erica und Lucrecia

Seit Dienstag werden in Hamburg zwei Mädchen aus Rahlstedt vermisst​. Die Polizei wendet sich mit Fotos an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Laut Polizei sollen die 15-jährige Maria Erica K. und ihre Freundin Lucrecia E. (17) ihre Unterkunft an der Liliencronstraße in Rahlstedt verlassen haben. Es kann eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden, weil sämtliche Suchmaßnahmen bislang nicht zum Erfolg führten. Die Polizei wendet sich nunmehr mit Fotos der Vermissten an die Bevölkerung.

Suchmaßnahmen bislang erfolglos

Maria Erica ist circa 1,70 Meter groß, hat dunkle lange Haare und eine schlanke Statur. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunkelgrauer Jeans und einer schwarzen Mütze. Lucrecia ist circa 175 cm groß, hat dunkle lockige Haare und eine kräftige Statur. Sie trägt eine schwarze Jacke und eine hellgraue Pyjamahose. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.