Zwei Kabelbrände legen Hamburger U- und S-Bahnlinien lahm

Gleich zwei Kabelbrände legten am Mittwochabend mehrere S- und U-Bahnlinien in Hamburg lahm. Zuerst brannte ein Kabel am Bahnhof Altona. Wenige Minuten später rückte die Feuerwehr zur Haltestelle Niendorf Nord aus.

Gegen 20.45 Uhr wurden die Retter zum Bahnhof Altona gerufen. Auf einem wegen Wartungsarbeiten stillgelegten Gleis brannte laut Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein Elektrokabel. Die Einsatzkräfte räumten den Bahnsteig und löschten den Brand.

Das war zwar schnell erledigt, dennoch hatte der Zwischenfall erhebliche Nachwirkungen: Rund eine Dreiviertelstunde lang ging auf den Linien S1, S11, S21, S2, S3 und S31 am Bahnhof Altona nichts mehr.

Kabelbrände legen Hamburger U- und S-Bahn lahm

Nur etwa eine Viertelstunde später dann der nächste Elektrobrand an Bahngleisen – diesmal an der U-Bahnstation Niendorf Nord. Laut Polizei hatte ein Zugführer bei der Einfahrt Feuer im Gleis entdeckt. Als Ursache vermutet die Polizei Laub, das sich auf den Gleisen selbst entzündet hat.

Die verrauchte Station wurde vorübergehend geräumt, der Brand gelöscht. Etwa eine Stunde später konnten die Züge wieder rollen.