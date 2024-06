Radfahrer krachen ineinander – beide schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hausbruch sind am Montag zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Beide kamen in nahe gelegene Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt.

Ersten Informationen zufolge war ein 64-Jähriger gegen 10.40 Uhr auf der Cuxhavener Straße unterwegs, als ein 21-Jähriger mit seinem Rad aus dem Talweg kam. Dabei sei es Polizei-Angaben zufolge zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer gekommen.

Unfall in Hausbruch: Polizei ermittelt

Vor allem das Rad des jüngeren Mannes wurde dabei stark beschädigt. Beide Männer stürzten auf den Asphalt. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens übernahm die Versorgung der Verletzten, die danach ins Krankenhaus kamen.

Die Polizei nahm den Unfall auf und sprach mit Zeugen. Sie will nun den Unfall rekonstruieren und dabei auch die Schuldfrage klären. (dg)