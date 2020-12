Zwei Brände in einer Stunde: Erst ein Auto, dann Müllcontainer – zündelten Teenies?

Horn -

Innerhalb einer Stunde sind am Samstagabend in Hamburg zunächst ein Auto, dann ein Mülleimer in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen – Zeugen wollen zündelnde Teenies beobachten haben.

Zunächst hatte ein alte Mercedes-Limousine an der Horner Landstraße gebrannt. Das Heck des „Schrottautos“ – also ein Fahrzeug, das dort illegal in der Parkbucht entsorgt wurde – fing Feuer, schnell fraßen sich die Flammen durch Kofferraum und Rücksitz des Wagens.

Hamburg: Erst Auto, dann Müll in Brand gesteckt – Polizei ermittelt

Rund 60 Minuten später wurde die Feuerwehr erneut von Anwohnern alarmiert, diesmal ging es für die Beamten an die Hasencleverstraße – nur 500 Meter vom ersten Tatort entfernt: Auch hier wollen Zeugen beobachtet haben, wie Jugendliche kurz vor Entzündung eines Müllcontainers mit Feuerwerkskörpern hantiert haben.

Die Hamburger Polizei markierte beide Tatorte als Brandstellen, versah das Auto mit einem roten Zettel (“Ist beschlagnahmt“). Die Kripo hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)