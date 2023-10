Angriff auf Schaffnerin in Metronom – Festnahme in Hamburg

Die Fahrt eines Regionalzug nach Hamburg endete am Samstagnachmittag für einen Fahrgast in der Zelle. Der Mann hatte eine Zugbegleiterin zunächst verbal attackiert. Dann wurde er handgreiflich und fasste sie unsittlich an.

Laut Bundespolizei sei die Wache am Hauptbahnhof darüber informiert worden, dass es in einem Metronom zu einem Zwischenfall gekommen war. Eine Zugbegleiterin (29) hatte einen Fahrgast (43) ohne gültigen Fahrschein erwischt. Als sie seine Personalien feststellen wollte, eskalierte die Situation.

Festnahme in Harburg

Laut einem Sprecher habe der 43-Jährige die Schaffnerin zunächst verbal attackiert. Im weiteren Verlauf soll er ihr an die Brust gefasst haben. Bei einem Stopp im Bahnhof Harburg betraten alarmierte Bundespolizisten den Zug und nahmen den Mann vorläufig fest. Er soll unter Drogen und Alkohol gestanden haben.