Zufallstreffer für die Polizei: Erst Randale gestoppt, dann Drogen sichergestellt

Barmbek-Nord/Langenhorn –

Zwei Männer sind von Ermittlern des Drogendezernats der Hamburger Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden: Sie sollen im größeren Stil mit Marihuana gehandelt haben.

Ende August war die Polizei auf einen 29-Jährigen aufmerksam geworden, weil er laut Aussagen der Beamten an der Alfred-Johann-Straße mit anderen Personen randaliert hatte. Dabei fanden die Polizisten sechs Tütchen mit Gras bei dem Mann. „Das LKA übernahm die weiteren Ermittlungen“, so ein Polizeisprecher.

Hamburg: Erst Randale gestoppt, dann Drogen sichergestellt

Mit einem Beschluss in der Staatsanwaltschaft durchsuchten Drogenermittler am Donnerstag die Wohnung des Mannes. Dabei wurden laut Polizei 650 Gramm Marihuana, zwei Mobiltelefone und 1340 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

„Darüber hinaus lagen in der Wohnung diverse Waffen, wie ein Schreckschussrevolver, eine Machete, ein Bajonett, zwei Einhandmesser, ein Teleskopschlagstock und ein Schlagring, welche auch sichergestellt wurden“, teilte der Sprecher mit.

Mit in der Wohnung hielt sich auch ein 22-Jähriger auf, von dem die Beamten ausgehen, dass er als Verkäufer der Drogen des 29-Jährigen agierte. Er hatte 50 Gramm Gras bei sich, in seiner Wohnung in Langenhorn wurde mehr von der Droge beschlagnahmt. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. (dg)