Zufallsfund: Polizei entdeckt bei Feuer jede Menge Drogen

Auf dem Balkon einer Wohnung an der Schöneberger Straße in Rahlstedt haben am Sonntagmorgen Matratzen gebrannt. Die Feuerwehr löschte – und rief kurz darauf die Kollegen von der Hamburger Polizei.

Zuvor hatten die Feuerwehrkräfte Teile des Daches entfernt, um letzte Glutnester auszuschließen. Bei der vorsorglichen Besichtigung der Wohnung fanden die Beamten dann diverse Drogen in größeren Mengen und einen Haufen Verpackungsmaterial.

Hamburg: Polizei entdeckt bei Feuer größere Mengen Drogen

Um was für Betäubungsmittel es sich handelte, war zunächst noch unklar. „Die Kripo ist vor Ort und ermittelt“, so ein Sprecher des Lagedienstes. Eine Person sei innerhalb der Wohnung angetroffen worden. „Die Ermittlungen dauern an.“

Die Schöneberger Straße war zwischen 5.30 und 8.30 Uhr für die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr gesperrt. Die Beamten der örtlichen Kriminalpolizei beschränkten ihre Arbeit dann aufs Innere der Wohnung. Zu größeren Staus kam es durch die Sperrung nicht. Warum die Matratzen auf dem Balkon Feuer gefangen hatten, ist unbekannt. (dg)