Die 2G-Regeln machen es möglich: Auf dem Kiez in Hamburg war in der Nacht zu Sonntag eine Menge los – aber trotz geltender Corona-Regeln, die eine volle Auslastung in den Clubs ermöglichen, kam es auf den Straßen zu dichtem Gedränge – gegen Mitternacht schritt daher die Polizei ein.

Schon vor 23 Uhr seien die Lokalitäten rund um die Reeperbahn „zu 100 Prozent“ ausgelastet gewesen, teilte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO mit. „Es wurden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Im Bereich Reeperbahn und Hans-Albers-Platz unterstützten wir Betreiber dann auch bei der Zugangsregulierungen.“

Zu viel los: Polizei sperrt Zugang zur Großen Freiheit in Hamburg

Die Personendichte auf dem Kiez nahm den Angaben nach zur späteren Stunde immer weiter zu. Um kurz nach Mitternacht seien dann Abstände nicht mehr eingehalten worden, so der Sprecher weiter: „Ab 0.20 Uhr wurde der Personenverkehr von uns an der Schmuckstraße und der Großen Freiheit gelenkt.“ Bedeutet: Durchgangssperre. Menschen wurden gebeten, den Bereich zu verlassen.

Mehr als zwei Stunden musste die Polizei eigenen Angaben nach die Aktion aufrechterhalten. „Um 2.45 Uhr wurde die Lenkungsmaßnahme wieder eingestellt“, teilte der Sprecher mit. Dann kehrte langsam Ruhe ein. (dg)