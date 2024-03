Schwangere schreit vor Schmerzen am Telefon – Retter reagieren blitzschnell

Notruf, 20.55 Uhr am Samstagabend: Der Disponent – die Person in der Notrufzentrale, die die Anrufe entgegennimmt – hört am Telefon eine Frau vor Schmerzen schreien. Sie brauche Hilfe, die Wehen hätten eingesetzt. Wie sich herausstellen wird, ist es für eine Fahrt in eine Klinik zu spät.

Der Disponent – vorbereitet auf solche Situationen – schickt sofort einen Rettungswagen nach Wilstorf, beruhigt die Frau weiter am Telefon, bis die Kräfte eintreffen.

Sanitäter entscheiden sich für Hausgeburt

Die Sanitäter entscheiden sich vor Ort für eine Hausgeburt; der Geburtsvorgang sei bereits viel zu fortgeschritten gewesen, so ein Sprecher zur MOPO.

Schon kurz darauf bringt die 31-Jährige ein gesundes Mädchen zur Welt, ohne Komplikationen. Mutter und Tochter kommen in ein Harburger Krankenhaus, sie sind dem Sprecher zufolge wohlauf. (dg/ruega)