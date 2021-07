Zu schnell und Bus überholt: Hamburg: Fußgänger von BMW erfasst – Krankenhaus

Wilhelmsburg –

Ein 56 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwochmorgen an der Veringstraße in Hamburg von einem BMW erfasst und verletzt worden. Gegen den Fahrer ermittelt nun die Polizei – wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der 34-Jährige am Lenker des BMW soll nämlich gegen 6.30 Uhr nicht nur zu schnell unterwegs gewesen sein. Er soll auch einen anfahrenden Bus überholt und den Gegenverkehr nicht durchfahren lassen haben – so berichteten es mehrere Zeugen gegenüber der Polizei.

Hamburg: Fußgänger von BMW erfasst – Krankenhaus

Im Anschluss sei der BMW-Fahrer in die Neuhöfer Straße abgebogen und hätte dabei den 56-Jährigen angefahren, der bei Grün die Straße überqueren wollte. „Der Fußgänger kam daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Wirbelverletzung“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. „Lebensgefahr bestand nicht.“

Neben den besagten Verfahren, die gegen den 34-Jährigen eingeleitet wurden, musste er noch seinen Führerschein abgeben und eine Sicherungsleistung von 500 Euro zahlen – eine Maßnahme, um die Strafverfolgung zu sichern, gerade bei viel reisenden Beschuldigten. (dg)