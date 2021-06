Zu schnell und bekifft: Bestatter rast über Autobahn – mit Leiche an Bord

Jenfeld –

Manche Fälle sind einfach nur zum Kopfschütteln: In Hamburg ist am Montagabend ein offenbar bekiffter Bestatter angehalten worden, der über die A24 raste – mit Leiche und Sarg an Bord.

Gegen 20 Uhr fiel einer zivilen Polizeistreife der weiße Mercedes Vito auf, der auf der A24 in Richtung Hamburg unterwegs war. Doch statt der erlaubten 80 hatte der 36-Jährige mehr als 120 km/h auf dem Tacho stehen. Den Beweis lieferte ein im Streifenwagen eingebautes Messsystem, das Live-Bilder schießen kann.

Hamburg: Bestatter rast über Autobahn – mit Leiche im Schlepptau

An der Anschlussstelle Jenfeld wurde der Fahrer umgehend aus dem Verkehr gezogen. Dabei wurde schnell klar: Der 36-Jährige schien irgendwie nicht ganz auf der Höhe zu stehen. Ein Drogenschnelltest verlief dann positiv auf THC – berauschender Wirkstoff in Cannabis.

Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er musste für eine Blutprobe mit zur Wache. Das Bestattungsunternehmen schickte einen Ersatzfahrer. (dg)