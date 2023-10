Zu schnell auf nasser Fahrbahn: Vier Verletzte bei BMW-Crash in Hamburg

Bei einem Unfall in Marienthal sind in der Nacht zu Sonntag vier Insassen eines Autos verletzt worden. Der BMW kam auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Straße ab – und krachte gegen einen Baum.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 0.25 Uhr in der Schloßstraße Ecke Claudiusstraße. Offenbar infolge überhöhter Geschwindigkeit und regennasser, mit Laub bedeckter Fahrbahn rutschte das Auto weg und krachte gegen einen Baum.

Unfall in Marienthal: Vier Rettungswagen im Einsatz

Die vier Insassen wurden bei dem Crash leicht verletzt. Einer kam in die Klinik. Die Feuerwehr war mit vier Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.