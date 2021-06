Zu schnell in die Kurve: Laster verliert Getränke auf Hamburger Kreuzung

Rahlstedt –

Was für ein Malheur in Hamburg: Der Fahrer eines Getränkelasters verlor am Dienstagmorgen seine Ladung. Hunderte Flaschen verschiedenster Getränke fielen vom Laster und zerschellten auf der Straße. Die Ursache des Unglücks war schnell festgestellt.

Das Unglück ereignete sich gegen 8.30 Uhr an der Einmündung Berner Straße Ecke Meiendorfer Straße. Mit ungenügend gesicherter Ladung fuhr der Fahrer eines tonnenschweren Getränkelasters hier zu schnell in die Kurve.

Hamburg: Getränkelaster verliert Ladung

Auf der Ladefläche kamen die Kisten ins Wanken und kippten dann um. Etliche Kästen mit Bier, Wasser und Cola purzelten heraus und fielen auf die Straße. Viele der Flaschen zerplatzten.

Nach gut einer Stunde war das Chaos dann beseitigt. es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.