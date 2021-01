Zocker-Runde in Werkstatt : Schon wieder! Polizei löst die nächste Corona-Party auf

Wandsbek -

Schon wieder hat die Hamburger Polizei in der Nacht zu Montag eine illegale Corona-Party aufgelöst. Mehrere Personen hatten sich in einer Werkstatt in Wandsbek versammelt, um Poker zu spielen. Es war nicht die erste illegale Versammlung am Wochenende.

Wie die Polizei mitteilte, war den Beamten um 0.25 Uhr durch einen Zeugen eine Feier an der Holzmühlenstraße gemeldet worden. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an. Vor Ort stellten die Polizisten in einer Werkstatt sieben Personen neben Spieltischen und Spielautomaten fest, die sich an einer illegalen Pokerrunde beteiligten.

Polizei sprengt illegale Pokerrunde: Zwei Männer müssen auf die Wache

Laut Polizei wurden zwei Personen festgenommen und zur Wache gebracht – wegen des „Verdachts des illegalen Aufenthalts“. Da alle Beteiligte sich nicht an das Kontaktverbot hielten und nicht einmal Masken bei sich trugen, wurden außerdem Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung eingeleitet.

In dem Gebäude an der Holzmühlenstraße befinden sich eine Spielhalle und eine Werkstatt. Marius Röer Foto:

An diesem Wochenende hatte die Polizei bereits zwei weitere Corona-Partys in Hamburg sprengen müssen: Am Samstagabend wurde eine Dauer-Party mit mehr als 30 Menschen in einer Halle in Wilhelmsburg aufgelöst, die dort offenbar knapp 48 Stunden gefeiert hatten.



Bei einer Versammlung in Billbrook hatten 34 Menschen unter fast identischen Umständen gefeiert. Alle Teilnehmer erwarten nun empfindliche Bußgelder. (mp)