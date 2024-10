Mutter und Kind bei Wohnungsbrand in Gefahr – Katze gerettet

Ein Brand in einem Wohnhaus in Tonndorf hat am Dienstagabend die Feuerwehr in Atem gehalten. Eine Mutter und ihr Kind konnten sich selbst in Sicherheit bringen, eine Katze musste von der Feuerwehr aus der verqualmten Wohnung gerettet werden.

Zum Brandausbruch kam es gegen 19.40 Uhr in der Walddörfer Straße. Eine Bewohnerin hatte ein Feuer in einem der Zimmer ihrer Wohnung gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sie sich mit ihrer Tochter bereits in Sicherheit gebracht.

Mutter und Kind erlitten Rauchvergiftung

Beide wurden vom Rettungsdienst betreut, in die Klinik mussten sie jedoch nicht. Während der Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrmänner eine verängstigte Katze in der Wohnung und retteten sie. Nach gut 45 Minuten war der Brand gelöscht. In einem der Zimmer hatte eine Matratze gebrannt. Die Polizei ermittelt.