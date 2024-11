Brand in Wohnhaus löst Großeinsatz aus – mehrere Verletzte in Hamburg

In Bramfeld ist es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Bei einem Zimmerbrand wurden fünf Menschen verletzt, drei kamen in eine Klinik.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 8.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus am Car-Bremer-Ring gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien mehrere Bewohner aus dem verqualmten Treppenhaus gerettet worden.

Drei Bewohner mit Rettungswagen in Klinik

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brannte ein Zimmer. Fünf Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Drei von ihnen wurden mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht. Der Brand konnte nach gut 40 Minuten gelöscht werden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.