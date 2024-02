Zimmerbrand in Hamburg: mehrere Verletzte – drei in Klinik

Feuerwehreinsatz in Barmbek-Süd: Am Sonntag hat es dort in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen und Rettungswagen vor Ort. Es gab fünf Verletzte.

Gegen 11.25 Uhr gab es gleich mehrere Notrufe aus der Brucknerstraße. Es war ein Zimmerbrand im fünften Obergeschoss gemeldet worden und dass Bewohnern durch dichten Qualm der Fluchtweg versperrt sei. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich aber alle selbst ins Freie gerettet.

Fünf Bewohner verletzt – drei in Klinik

Fünf davon waren laut Feuerwehr verletzt. Alle wurden vom Rettungsdienst versorgt, drei wurden mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war nach rund 40 Minuten gelöscht, die Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.