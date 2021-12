Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus am Krupunder Weg (Eidelstedt) ist am Sonntagmorgen eine Frau verletzt worden. Kräfte der Hamburger Feuerwehr retteten die gehbehinderte Seniorin (96) und brachten sie in ein nahes Krankenhaus.

Gegen 7.30 Uhr hatte sich ein Pflegedienst über den Notruf bei der Feuerwehr gemeldet. „Man gab an, dass dort eine Alarmmeldung über den Hausnotruf eingegangen sei“, so ein Sprecher des Lagezentrums. Dabei handelt es sich um einen Alarmknopf, über den pflegebedürftige Menschen ihren Pflegedienst im Notfall erreichen können.

Brand in Hamburg: Feuerwehr rettet gehbehinderte Frau

Die Beamten entsandten daraufhin einen Löschzug, einen Rettungswagen und einen Notarzt. Als die Feuerwehr am Haus ankam, sollen die Räume des Hauses bereits sichtbar verqualmt gewesen sein. Die 96 Jahre alte Bewohnerin wurde in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst versorgt. „Danach kam sie in eine Klinik“, so der Sprecher.

Laut Angaben der Polizei hatten sich Zeitungen auf einem Heizkörper entzündet, die Flammen griffen dann so auf Möbel über. Den Brand soll die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gehabt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. (dg/rüga)