Zigarettenautomat in die Luft gejagt – Mann (50) versteckt sich unter Stühlen

Die Hamburger Polizei hat am Hadermanns Weg in Niendorf einen Mann (50) festgenommen, der in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt haben soll. Die Beamten suchen nach einem vermutlich jugendlichen Komplizen.

Ein Zeuge hatte gegen 3 Uhr die Polizisten informiert, als er ein Knallgeräusch vernahm. Ein etwa 18 bis 20 Jahre alter Mann – 1,70 bis 1,80 Meter groß, komplett schwarz gekleidet, kurze dunkle Haare, südosteuropäische Erscheinung – soll in Richtung Herzog-Bruno-Weg geflüchtet sein, als er die eintreffenden Beamten sah. Der Mann entkam. „Die Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Geflüchteten“, sagt ein Polizeisprecher.

Polizei stellt mutmaßliche Beweismittel sicher

Dafür trafen die Beamten unweit des Tatorts auf einen 50-Jährigen, der sich den Angaben zufolge unter einem Stapel Stühle versteckt hatte. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden. Bei ihm seien mutmaßliche Beweismittel gefunden und sichergestellt worden.

Das örtlich zuständige Einbruchsdezernat (LKA 132) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der 50-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Nach seinem mutmaßlichen Komplizen wird weiter gefahndet. Hinweise an: Tel. 428 65 67 89 oder an jede Wache. (dg)