Zeugenaufruf: Lkw-Fahrer unter Drogen fährt Rollerfahrerin an – und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Altona Nord sucht die Polizei Zeugen. Ein Lkw hatte beim Abbiegen eine Frau auf einem Elektro-Roller erfasst und schwer verletzt. Zunächst erkundigte sich der Lkw-Fahrer nach dem Gesundheitszustand des Unfallopfer. Dann flüchtete er.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.25 Uhr. Laut Polizei sei der Fahrer eine Sattelzugmaschine vom Haferweg nach recht in die Kieler Straße abgebogen. Dabei habe er die Frau auf einem Elektro-Roller vermutlich übersehen, angefahren und dabei schwer verletzt. Ersthelfer versorgten das Unfallopfer. Der Lkw-Fahrer habe laut Polizei zunächst gestoppt, sei ausgestiegen und habe sich nach dem Wohlergehen der Verletzten erkundigt.

Blutprobe beim Lkw-Fahrer angeordnet

Bevor die Polizei eintraf, sei er aber geflüchtet, konnte aber im Rahmen der Fahndung in der Stresemannstraße gestoppt werden. Weil der Verdacht bestand, dass er unter Drogen stehen könnte, wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein sichergestellt. das Unfallopfer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.