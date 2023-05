Hitlergruß: Busfahrer soll Mädchen in Hamburg rassistisch beleidigt haben

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen: Am Sonntagnachmittag soll ein Busfahrer zwei jugendliche Mädchen in St. Georg rassistisch beleidigt und ihnen den Hitlergruß gezeigt haben.

Die Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, wollten am Steindamm in St. Georg in einen Bus der Linie X80 einsteigen, als der Fahrer die Türen unmittelbar vor ihnen verschloss. Der Bus fuhr los, die Mädchen liefen parallel neben ihm her, um nun stattdessen an der Haltestelle ZOB in der Adenaueralle einzusteigen. Auch dort öffnete der Fahrer die Türen des Busses nur widerwillig, nachdem die Jugendlichen angeklopft hatten.

St. Georg: HVV-Fahrer zeigt jungen Mädchen Hitlergruß

Als sie den Busfahrer auf sein Verhalten ansprachen, soll dieser unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall übernahm der Staatsschutz. Die Polizei Hamburg veröffentlichte eine Beschreibung des Busfahrers: Er ist männlich, zwischen 40 und 50 Jahren alt, hat eine westeuropäische Erscheinung, ist zwischen 1,60 Metern und 1,65 Metern groß und leicht korpulent.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf diesem Weg schlug er zu: Frau nach Kiez-Besuch vergewaltigt

Fahrgäste der Buslinie X80 und weitere Zeug:innen, die den Vorfall am Sonntagnachmittag beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Hinweistelefon der Polizei unter 040-4286-56789 oder in einer Polizeidienststelle zu melden. (afp/mp)