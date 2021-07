Zeugen gesucht!: Überfall auf Hamburger Kiosk: Angestellter mit Messer verletzt

Bergedorf –

Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Bergedorf ist am Freitagabend ein Angestellter verletzt worden. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern. Ohne Erfolg. Nun werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise geben können.

Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat gegen 18.35 Uhr am Ladenbeker Furtweg. Dort betraten die Täter nach Angaben der Polizei einen Kiosk, griffen den Angestellten (21) mit einer Stichwaffe an und forderten Geld. Dabei erlitt das Opfer Schnittverletzungen an den Händen und musste in eine Klinik transportiert werden.

Überfall in Hamburg: Opfer mit Messer verletzt

Als der Angestellte laut um Hilfe schrie, flüchteten die Täter ohne Beute. Einer der Täter hatte laut Polizei dunkle Hautfarbe, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißen Turnschuhen. Sein Komplize soll vermutlich Westeuropäer sein. Er trug eine beige Hose, schwarze Schuhe und eine graue Jacke, sowie einen Rucksack. Beide waren mit einen Mund-Nasen-Schutz maskiert.

Hinweise an die Polizei unter Telefon (040) 4286 56789.