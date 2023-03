Zeuge gibt Hinweis: Polizei durchsucht Haus und macht großen Fund

Treffer für die Beamten des Drogendezernats! Am Mittwoch durchsuchten sie gleich mehrere Objekte in Hamburg und im Umland. In einem Einfamilienhaus in Poppenbüttel machten sie dabei einen besonders großen Fund.

Ein Zeugen-Hinweis führte die Beamten auf die Fährte zweier deutsch-libanesischer Brüder. Der Vorwurf: Die Männer sollen eine große Marihuanaplantage in einem Einfamilienhaus betrieben haben.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht drei Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der 35- und 37-jährigen Männer in Harvestehude und Kaltenkirchen sowie das Poppenbütteler Einzelhaus, in dem sich mutmaßlich die Plantage befand.

Cannabis-Plantage in Poppenbüttel: 400 Pflanzen in fünf Zimmern

Die Ermittler vollstreckten die Beschlüsse zeitgleich am Mittwochmorgen – und wurden direkt fündig! In dem Haus in der Straße Heublink trafen die Polizisten den 35-Jährigen sowie einen mutmaßlichen Komplizen (34) an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in fünf verschiedenen Zimmern knapp 400 Cannabispflanzen sowie rund 370 Setzlinge samt entsprechender Beleuchtungs-, Bewässerungs- und Belüftungstechnik. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, die Pflanzen sowie das Equipment sichergestellt.

Der ältere der beiden Brüder wurde in seiner Kaltenkirchener Wohnung ebenfalls angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden neben geringen Mengen Marihuana auch über 17.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Auch die Wohnung des 34-Jährigen in Elmshorn wurde anschließend aufgrund von Gefahr im Verzug durchsucht. Hierbei beschlagnahmten die Polizisten ebenfalls geringe Mengen Marihuana. In der Wohnung des jüngeren Bruders in Harvestehude fanden die Polizisten hingegen nichts.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Ermittler alle drei Verdächtigen einem Haftrichter zu. Die Ermittlungen dauern an. (mp)