Im Januar 2024 werden Polizisten zu einer Flüchtlingsunterkunft in Wilhelmsburg gerufen. Kurz zuvor war einem Bewohner in den Hals gestochen worden. Das 22-jährige Opfer überlebt schwer verletzt. Im Februar des Vorjahres eilt die Polizei zu einem Einsatz in einer Ohlsdorfer Unterkunft. Zwei Männer hatten ihren Mitbewohner (66) im Suff zu Tode geprügelt. Zwei drastische Beispiele, die eines deutlich machen: Immer wieder rückt die Hamburger Polizei zu Einsätzen in Flüchtlingsheimen aus. Nicht immer geht es dabei um Gewalt. Doch die Vorfälle häufen sich, wie aktuelle Zahlen, die der MOPO vorliegen, zeigen.