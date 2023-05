Würge-Attacke im Hauptbahnhof – Bundespolizei greift ein

In der Nacht zu Dienstag ist es im Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) zu einem Einsatz der Bundespolizei gekommen. Zwei Männer waren auf dem Bahnsteig in Streit geraten – einer packte seinen Kontrahenten an die Kehle.

Laut eines Sprechers seien die Beamten gegen 0.15 Uhr von Fahrgästen zum Bahnsteig 5 gerufen worden. Zwei Männer (41 und 52 Jahre) seien dort in einen handfesten Streit geraten. Wie die MOPO erfuhr, sollen die Männer der Drogen-Szene zugehörig sein.

Bundespolizei trennt Streithähne

Der 52-Jährige soll seinem Kontrahenten an die Kehle gegangen sein und ihn gewürgt haben. Die eingetroffenen Bundespolizisten trennten die Streithähne.

Gegen den 51-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein Verfahren wegen Verdacht auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet.