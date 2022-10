Herd angelassen: Mann stirbt bei Feuer in Hamburg

Bei einem Feuer in einer zur Wohnung umgebauten Garage in Tonndorf ist am Montagmorgen ein Mann (86) ums Leben gekommen. Eine Anwohnerin und der Notarzt hatten noch versucht, das Opfer zu reanimieren. Alle vier Platten eines E-Herds waren eingeschaltet.

Der Notruf soll gegen 7.35 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen sein. Eine Anwohnerin meldete eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage an der Küperkoppel. Die war nach MOPO-Informationen zu einer Wohnung ausgebaut worden. Darin soll ein älterer Mann gelebt haben, seine Tochter in dem angrenzenden Einfamilienhaus.

Hamburg-Tonndorf: Feuer in Garagenwohnung – ein Toter

Der Frau gelang es, sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Dort hatte sie den 86-Jährigen bewusstlos vorgefunden. Nachdem sie ihn ins Freie gerettet hatte, begann sie umgehend mit der Reanimation. Diese wurde später vom Notarzt fortgesetzt – leider ohne Erfolg. Der Senior verstarb wenig später.

Wie die Feuerwehr bestätigte, habe beim Eintreffen der Retter ein Wäscheständer in der Wohnung gebrannt. Alle vier Platten eines in der Garage befindlichen Elektro-Herds seien eingeschaltet gewesen. Direkt neben dem Wäscheständer, der schließlich Feuer fing. Eine Heizung soll es in der Garagenwohnung nicht gegeben haben. Die Polizei ermittelt zur Brandursache in alle Richtungen.