Wohnung in Flammen – Haus in Hamburg evakuiert

Feuer-Alarm in Lohbrügge: Am Sonntagabend ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, das Gebäude musste evakuiert werden.

Um kurz vor 21 Uhr brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Straße An der Twiete aus. Die Feuerwehr rückte an und brachte alle Mieter in Sicherheit. Niemand wurde verletzt. Die betroffene Wohnung ist allerdings durch die Flammen komplett zerstört worden und nun unbewohnbar.

Wohnzimmermöbel gebrannt? Feuer in Mehrfamilienhaus in Lohbrügge

Offenbar sollen brennende Wohnzimmermöbel die Brandursache sein, Genaueres dazu war zunächst noch unbekannt. Später konnten alle Mieter wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen dauern zurzeit an. (alp)