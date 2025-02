Feuer in Hamburger Hochhaus: Bewohnerin sitzt in Wohnung fest

Feuer in Billstedt: Am Donnerstagmittag stand in einem Hochhaus eine Wohnung in Flammen. Die Bewohnerin wurde gerettet, sie kam ins Krankenhaus.

Der Brand brach gegen 12.40 Uhr in der achten Etage eines Hauses an der Liebezeitstraße aus. Anwohner hatten starken Qualm und Hilferufe aus der Wohnung gemeldet, deshalb rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot und einem Notarzt an.

Bewohnerin aus brennender Wohnung gerettet

Laut eines Sprechers öffneten die Feuerwehrleute gewaltsam eine Tür und retteten eine Frau aus den verqualmten Räumen. Sie kam mit dem Notarzt in ein Krankenhaus. Die Flammen waren nach gut 30 Minuten gelöscht. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte.