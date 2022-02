Flammen schlugen aus den Fenstern, dichter Rauch stieg auf: In der Straße Am Wall in Hamburg-Harburg ist am späten Mittwochabend eine Wohnung ausgebrannt. Ein Mann wurde verletzt.

Der Notruf ging um 21.35 Uhr ein. Wie die Feuerwehr Hamburg der MOPO mitteilte, befand sich die Wohnung noch im Rohbauzustand.

Hamburg-Harburg: Mann aus brennender Wohnung gerettet

Ein Mann wurde aus der brennenden Wohnung gerettet. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus .

Um 22.29 Uhr war der Brand gelöscht. Weitere Teile des Gebäudes waren nicht betroffen.