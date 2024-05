Wohnungsbrand in Hamburg: Feuerwehr rettet verletzten Bewohner

Ein Wohnungsbrand in Hausbruch führte am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Bewohner wurde gerettet und mit einer Rauchvergiftung in die Klinik gebracht.

Die Bewohner eines Wohnhauses am Hardauring alarmierten gegen 6.35 Uhr die Retter und meldeten starken Qualm und Flammen aus einer der Wohnungen. Mehrere Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen waren laut Feuerwehr im Einsatz.

Verletzter Bewohner gerettet – er kam in die Klinik

Die Feuerwehrleute konnten einen Bewohner aus der brennenden Wohnung retten, der mit einer Rauchvergiftung in die Klinik gebracht wurde. Ersten Angaben zufolge brannte Mobiliar in der Wohnung. Das Feuer konnte nach gut 30 Minuten gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.