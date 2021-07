Wohnungsbrand in Hamburg: Feuerwehr rettet Menschen aus verqualmtem Haus

Eppendorf –

Feueralarm in Eppendorf. Am Mittwochnachmittag drang schwarzer Qualm aus der Wohnung einer gehbehinderten Frau. Feuerwehrmänner retteten sie. Der Notarzt versorgte das Brandopfer.

Gegen 16.20 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten schwarzen Qualm aus einer Erdgeschosswohnung an der Schedestraße. Vermutlich sei noch eine Person in den Räumen, hieß es.

Feuer in Eppendorf – gehbehinderte Frau gerettet

Sofort wurde die Alarmstufe Y ausgerufen – das passiert immer, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Zwei Löschzüge, die Freiwillige Feuerwehr und ein Notarzt rückten an. Die Einsatzkräfte retteten eine gehbehinderte Frau (68) aus der Brandwohnung. Auch der Nachbar nebenan wurde gerettet. Beide kamen in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren:Feuerwehr rettet zwölf Personen bei Brand

Der Grund für das Feuer war schnell gefunden: Ein E-Rollstuhl hatte gebrannt. Den hatten die Retter rasch gelöscht. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden durch den giftigen Qualm.