Rauchwolke über St. Pauli – ein Toter bei Wohnungsbrand

Großeinsatz auf St. Pauli: Ein ausgedehnter Wohnungsbrand hat am Samstagmittag ein Todesopfer gefordert. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer noch weiter durch das Gebäude fraß.

Das Feuer brach am Mittag in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Hopfenstraße hinter dem Operettenhaus aus. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster, die auch die darüber gelegene Wohnung bedrohten.

In der Hopfentraße steht eine Wohnung in Flammen. Privat / hfr In der Hopfentraße steht eine Wohnung in Flammen.

Wohnungsbrand auf St. Pauli – ein Toter

Ein Mensch – mutmaßlich der Bewohner der Brandwohnung, konnte nur noch tot geborgen werden. Den Einsatzkräften gelang es, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Um sicherzugehen, dass der Brand nicht wieder aufflammt, musste die Zwischendecke der Brandwohnung geöffnet werden. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute vor Ort.

Wie es zu dem tödlichen Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen.