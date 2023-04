Großeinsatz in Hamburg: Menschen flüchten aus Haus

Großeinsatz in Cranz: Zwei Menschen sind in der Nacht zum Dienstag bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses verletzt worden. Neben mehreren Löschfahrzeugen und Rettungswagen war auch ein Notarzt im Einsatz.

Laut Feuerwehr seien gegen 1.08 Uhr mehrere Notrufe aus einem Wohnhaus am Estebogen eingegangen. Die Anrufer meldeten starken Qualm aus einer Wohnung im dritten Stock. Das Einsatzstichwort „Feuer mit Menschenleben in Gefahr“ versetzte die Retter in höchste Alarmbereitschaft.

Zwei Menschen bei Brand in Hamburg-Cranz verletzt

Mehrere Löschfahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Die Feuerwehr war mit insgesamt 32 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen der Retter hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Von den fünf Bewohnern der betroffenen Wohnung erlitten zwei eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Laut einem Sprecher habe Mobiliar in einem der Zimmer gebrannt. Nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht, die genaue Ursache blieb aber zunächst unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr am Dienstagmorgen noch keine Angaben machen.